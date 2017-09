Bose SoundLink Micro Bluetooth, speaker impermeabile e tascabile

: 7 settembre 2017 -presenta oggi, il suo speaker portatile più piccolo e robusto. Dalle misure contenute - solo 9,83 cm di larghezza e profondità, 3,48 cm di altezza, 0,29 kg di peso - Micro è davvero mini, almeno fino al momento in cui non viene acceso.

Nessun diffusore di queste dimensioni è in grado di reggere il confronto; Micro è dotato di certificazione waterproof IPX7, ma ha superato test che vanno addirittura oltre, e permette di godersi al massimo la musica, fare telefonate e interagire con Siri o Google Assistant – forte e chiaro, ovunque, come mai visto e sentito prima.

"Per l’ascolto in movimento, non c’è niente come Micro" ha commentato Brian Maguire, on-the-go products director di Bose. "Nessun altro speaker Bluetooth così piccolo è in grado di assicurare questa qualità del suono – non vorrete mai lasciarlo a casa. E non avrete bisogno di farlo, perché è stato costruito per sopportare praticamente tutto."

Micro è equipaggiato della migliore tecnologia. Un nuovo trasduttore, radiatori passivi opposti miniaturizzati, e una batteria ricaricabile agli ioni di litio sono stati progettati in un unico microsistema. In ogni suo punto, Micro offre un genere diverso di audio portatile, fino a 6 ore di suono sorprendentemente intenso e pulito, con bassi profondi in una scocca che si adatta interamente al palmo della mano

Micro è resistente. Può sopportare l’afa dell’estate, il freddo gelido dell’inverno e ben più della certificazione IPX7 del settore. Waterproof da dentro a fuori, è stato creato e testato per sopportare acqua insaponata, con cloro e salata. Potrete dimenticarvelo sotto la pioggia o la neve, o farlo cadere nel lavandino, nella piscina o nell’oceano: Micro continuerà a suonare. Il suo esterno in silicone morbido lo protegge da graffi, ammaccature, crepe, urti, cadute, polvere, sporco e sabbia. Grazie ad un altrettanto resistente cinturino sul retro, può essere attaccato facilmente a borse, zaini, bici, frigoriferi portatili e altri strumenti.

Micro è facile da usare. Usa semplici comandi vocali per pairing Bluetooth, ha un diffusore integrato e un tasto multifunzione per le chiamate e per accedere al VPA con un solo tocco, senza bisogno di prendere in mano lo smartphone. Se utilizzato con l’app Bose® Connect, può essere sincronizzato con gli speaker SoundLink per la modalità Stereo (canale sinistra-destra) o Party (per trasmettere musica contemporaneamente).



PREZZI, DISPONIBILITÀ E COLORI

Il nuovo SoundLink Micro sarà disponibile in nero, blu notte e arancione brillante, a partire dal 21 settembre 2017, al prezzo di 119,95€ nei Bose store, sul sito Bose.it e presso i rivenditori autorizzati. I prodotti sono disponibili in pre-ordine a partire da oggi, solo su Bose.it.



FEBBRE DA SOUNDLINK

I diffusori Bose SoundLink sono riconosciuti a livello mondiale come standard per uno streaming audio di qualità da mobile. Il diffusore originale SoundLink Mobile ha ridefinito la categoria di diffusori Bluetooth grazie alle prestazioni rivoluzionarie e al design portatile. Il diffusore SoundLink Mini ha conquistato il mercato con un livello completamente nuovo di qualità del suono e un design ancora più ridotto. Il diffusore Color originale ha fatto del design robusto e del colore la chiave del suo successo. Il SoundLink® Revolve e SoundLink® Revolve+ hanno dato inizio alla nuova generazione di SoundLink, con performance potenti a 360 gradi. E oggi, il piccolo e ancora più robusto Micro si unisce alla famiglia, creato grazie alla stessa ossessione per la qualità del suono che ha reso tutto ciò possibile e che ha dato vita al diffusore wireless premium più piccolo di sempre.