Brabus Rocket 900 Cabrio, la convertibile più veloce al mondo

, l'azienda tedesca specializzata nella elaborazione delle autovetture della Mercedes, ha sfornato quella che è la convertibile più potente al mondo. Si chiama, è stata plasmata sulla base della Classe S 65, e, con i suoi 900CV, fa da 0 a 100Km/h in appena 3,9 secondi. Ecco qualche foto.

Il V12 biturbo montato di norma sulla Classe S 65 AMG Cabrio è stato aggiustato a dovere portandolo da 6 a 6,3 litri. É addirittura presente un impianto di scarico con valvola per aggiustare il rombo del motore a piacimento, con possibilità di impostare Sport per farlo ruggire a dovere o su Coming home per un sound più leggero.

Questa Brabus ha una velocità massima di 350Km/h, con un consumo di 13.9 litri ogni 100Km ed emissioni da 323 g/km. Per evitare danni alla trasmissione i 1500 Nm di coppia sono stati "castrati" a 1200. Ad ogni modo il tachimetro segna fino a 400 km/h, altra differenza rispetto all'originale Mercedes.

Rispetto alla Classe S 65 non cambia solo l'aspetto più squisitamente tecnico, la Brabus Rocket 900 Cabrio gode, infatti, di un design carismatico progettato ad hoc, grazie a nuove appendici in fibra di carbonio, mentre l'interno e pressoché interamente ricoperto di sontuosa pelle, mentre gli inserti e i dettagli sono in alluminio. E i cerchi? 21'' di base, con possibilità di optare per i più aggressivi cerchi da 22''. In galleria potete ammirare alcune foto di questo piccolo diamante rigorosamente Made in Germany.