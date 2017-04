Buffalo riceve il prestigioso Red Dot Award per le sue TeraStation

: Buffalo annuncia che le TeraStation serie TS3210DN, TS3410DN, TS5210DN e TS5410DN sono state premiate dalla giuria del Red Dot Award: Product Design, team di esperti che da 60 anni si riuniscono per assegnare il prestigioso award ai progetti più innovativi e alle soluzioni caratterizzate dai più elevati livelli qualitativi sul fronte del design.

Soluzioni a 2-bay a elevate performance caratterizzate da un eccellente rapporto prezzo/prestazioni, le TeraStation della serie 3210 rappresentano insieme alle TeraStation 3410 (4-bay), la scelta ideale per le piccole imprese, gli studi professionali e, più in generale in ambito SOHO, dove la capacità di fornire più servizi contemporaneamente e i più elevati livelli di affidabilità sono doti cui non è possibile rinunciare.

Le TeraStation della serie 5210DN e 5410DN, invece, sono proposte rispettivamente a 2 e 4-bay che si rivolgono alle realtà più strutturate e all'utenza più esigente, che ricerca soluzioni per l'archiviazione di rete, in grado di offrire tecnologie RAID per applicazioni business-critical, connettività 10 GbE e performance al vertice della categoria.

“Siamo davvero molto lieti che i nostri sforzi nel realizzare prodotti di elevata qualità, che uniscano il meglio della tecnologia high-end ai più elevati livelli design, vengano premiati con l'assegnazione del prestigioso Red Dot Award.”, ha dichiarato Osamu Tomita, Marketing e Business Plan Director di Buffalo Europa, che ha poi concluso: "Questo ulteriore riconoscimento che abbiamo ottenuto non farà altro che spronarci ulteriormente nel continuare a proporre alla nostra clientela soluzioni di alto valore e davvero in grado di soddisfare al meglio i loro bisogni quotidiani."