Bugatti: ecco la bicicletta da 39.000 Dollari

non si ferma allo yacht da 2,5 milioni di Dollari. Il famoso costruttore infatti ha presentato oggi una bicicletta da, battezzatae creata in collaborazione con il produttore di bici PG.

Si tratta di una bicicletta in fibra di carbonio, che pesa solo 11 chilogrammi, ed include anche una barra in grado di assorbire gli urti, oltre che un design estremamente aerodinamico. La società ha rivelato che produrrà solo 667 unità, un numero che lo renderà un prodotto veramente esclusivo per gli appassionati di biciclette. I clienti potranno personalizzarla in qualsiasi modo, a partire dalla pelle del sellino passando per la vernice.

Bugatti afferma che si tratta di una bicicletta studiata per la guida sportiva, ed infatti ne sconsiglia l’utilizzo sulle strade pubbliche. In calce è disponibile il video ufficiale di presentazione della bicicletta.