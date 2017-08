Buon compleanno Twitter! 10 anni fa debuttava il social network

Il 23 Agosto 2007 debuttava online un nuovo social network, e con esso un nuovo modo per raggruppare discussioni ed argomenti: l’hashtag! Il tutto ad opera dell’ex dipendente didi San Francisco, Chris Messina, che nello storico tweet che trovate in calce utilizzò per la prima volta l’hashtag.

A dieci anni dal debutto, il loro utilizzo è aumentato massicciamente: oggi ne vengono condivisi circa 125 milioni al giorno, non solo su Twitter ma anche su Instagram e Facebook, con quest’ultimo che solo di recente ne ha aggiunto il supporto in quanto prima il “cancelletto” non permetteva di raggruppare argomenti.

Il boom degli hashtag si registra nei 2012, cinque anni dopo il debutto, quando diventa “parola dell’anno”.

Nel corso del tempo molti di questi sono diventati dei veri e propri slogan, da #JeSuisCharlie a #IceBucketChallenge, passando per quelli che identificano gli eventi sportivi o eventi come l’Expo, senza dimenticare gli slogan elettorali come #MakeAmericaGreatAgain di Donald Trump, e #LaudatoSi di Papa Francesco.