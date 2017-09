C'è acqua sui sette pianeti di Trappist-1? Hubble ce ne fornisce i primi indizi

Un team internazionale di astronomi ha usato il telescopioper stimare se ci sia o meno acqua sui sette pianeti che orbitano attorno alla stella Trappist-1. Dai risultati è emersa la possibilità che sia presentesui pianeti, compresi i 3 dentro la zona abitabile del sistema extrasolare.

Da quando è stata annunciata la scoperta del sistema Trappist-1 abbiamo assistito ad un susseguirsi di news sulla tematica: dalla risonanza orbitale di tutti i pianeti, alla loro composizione chimica fino alla difficoltà di trovare luoghi abitabili gli scienziati hanno dedicato molto tempo ed energie nello studio del sistema che orbita attorno alla nana rossa, più anziana del nostro Sole.

I raggi ultravioletti e i raggi-X riescono a riscaldare l'atmosfera più esterna dei pianeti con il conseguente rilascio di idrogeno ed ossigeno nello spazio. Hubble sarebbe riuscito a rilevare l'idrogeno che si allontana dai pianeti: gli atomi potrebbero indicare la presenza di molecolae d'acqua allo stato di vapore proprio nell'atmosfera dalla quale si sono distaccati.

La stella Trappist-1 emette una quantitativo tale di radiazioni ultraviolette che possiamo ipotizzare che da miliardi di anni la stella ha prosciugato un quantitativo enorme di acqua dai pianeti che ospita, specialmente Trappist-1b e Trappist-1c, i più vicini.

In 8 miliardi di anni i 2 pianeti interni avrebbero perso l'equivalente di 20 oceani terrestri di acqua a causa dei raggi ultravioletti. Invece Trappist-1e, Trappist-1f e Trappist-1g potrebbero aver perso meno acqua e presentarne ancora sulla loro superficie. Chiaramente Hubble non riesce ad analizzare nel dettaglio questi corpi celesti per verificare la presenza di acqua, dunque gli scienziati hanno effettuato delle stime sulla perdita di H 2 O nel tempo.

Forse con il telescopio TESS e il James Webb Telescope sarà possibile ottenere informazioni maggiori e verificare se la teoria degli scienziati è esatta.