Call Recorder di PhotoFast, l'adattatore che registra le chiamate su iPhone

Spesso può risultare utile registrare su file audio una telefonata, ma non pensate subito a scopi ambigui, immaginate un semplice giornalista che ha bisogno di salvare un'intervista telefonica, cosa che accade spesso.

Su iPhone questa, all'apparenza, semplice azione può trasformarsi in una vera impresa, perché l'app stock di Apple non permette una funzione simile, a maggior ragione se passiamo tramite servizi terzi come Skype o WhatsApp. Registrare tramite un secondo dispositivo mantenendo la chiamata in vivavoce ci restituisce risultati alquanto scadenti, esiste però una nuova possibilità, il Call Recorder di PhotoFast che si connette al melafonino di Apple tramite la porta Lightning.

Questo "magico" dispositivo, dalle dimensioni ridotte, permette di registrare telefonate praticamente da qualsiasi servizio si voglia, da Skype a Facebook Messenger, passando per WhatsApp, Viber e WeChat. Grazie alla porta jack da 3,5mm, il Call Recorder diventa anche un adattatore per iPhone 7 e 7 Plus, inoltre basta premere un tasto per registrare una qualsiasi chiamata entrante. Il prezzo del Call Recorder di PhotoFast è di 125 dollari negli USA.