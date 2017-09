Cambiamento epocale per Twitter: duplicato il limite di caratteri!

E’ un vero e proprio cambiamento epocale, quello che stanno vivendo gli utentiin queste ore. Il social network di micro blogging, infatti, ha raddoppiato la quantità di caratteri disponibili per ogni messaggio, che passa a 280 caratteri.

Il tutto avverrà attraverso un semplice espediente: la parte “in eccesso”, che supererà quindi i 140 caratteri, verrà nascosta e sarà visualizzabile solo attraverso un pulsante “espandi”, come accade già da tempo su Facebook con i post lunghi.

“La nostra ricerca ha mostrato che il limite di caratteri è una delle principali cause di frustrazione per gli utenti che twittano in inglese” ha rivelato la società in un post pubblicato sul blog. “Quando le persone hanno bisogno di esprimere i loro pensieri, si sentono limitate dai 140 caratteri, ecco perchè crediamo che questa modifica porterà ad un aumento dei tweet” continua il messaggio, in cui si legge che attualmente circa il 9% dei tweet sono esattamente di 140 caratteri.

Spesso gli utenti sono stati costretti a modificare i loro messaggi proprio a causa di questo limite di caratteri, e la speranza è che fenomeni come questi non accadano più.

Twitter spera anche di registrare un aumento dei tweet da lingue come giapponese, cinese e coreano.