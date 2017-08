Cambio di algoritmo per Facebook. I siti più lenti saranno penalizzati.

Cambio diper, dal prossimo mese saranno favoriti i siti meglio ottimizzati a discapito di quelli più pesanti e lenti. La compagnia lo ha annunciato oggi con un post sul suo blog.

Come fa notare The Verge, Facebook ha un potere immenso su ciò che vedete o meno sulla vostra newsfeed ed ora ha intenzione di usare questo potere per dare una stangata ai siti più lenti.

"Fattori come la velocità di connessione dell'utente e la velocità di caricamento della pagina sono presi in considerazione (dall'algoritmo). Se risulta che una pagina sarà caricata rapidamente, il link in questione comparirà più in alto sulla newsfeed", si legge sul post.

La compagnia stessa nota che in questa maniera alcuni siti saranno penalizzati, vedendo una netta diminuzione del traffico proveniente dal social. Per questo motivo ha deciso di condividere alcuni preziosi consigli con i webmaster per migliorare i tempi di caricamento dei loro siti.