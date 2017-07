A cinque anni dal fenomeno mondiale PSY, che con ilha superato ogni record, anche su YouTube in termini di visualizzazioni del filmato, segnaliamo un cambio al vertice nella classifica generale dei video più visti di YouTube.

Gagnam Style, infatti, ha ceduto il passo a See You Again, la nuova canzone di Wiz Khalifa, che dalla pubblicazione avvenuta il 6 Aprile del 2015 ha toccato quota 2.895.979.900 visualizzazioni contro le 2.894.622.239 visualizzazioni della canzone di PSY, che però le ha collezionate dal 15 Luglio 2012, quando si impose come fenomeno mondiale, al punto che l’asiatico venne invitato anche ad esibirsi prima della finale di Coppa Italia da parte della Federazione.