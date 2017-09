Carne sintetica, Branson: "penseremo che uccidere animali sia cosa primitiva"

Si torna a parlare di, quellasenza la necessità di torcere un capello ad una singola bestia. E a parlarne è il patron di Virginche, assieme a Bill Gates, su questo mercato ci sta investendo milioni di dollari: "in un futuro vicino penseremo che uccidere gli animali sia una cosa arcaica".

Le parole di Richard Branson, riportate oggi da Futurism.com, risalgono allo scorso Agosto. Parole scritte con un post ad hoc sul blog di Virgin per commentare gli investimenti in Memphis Meats, un'azienda che nel progetto ci crede davvero e di cui vi avevamo parlato a suo tempo.

"Credo che in 30 anni da oggi non avremo più bisogno di uccidere gli animali per sfamarci e che tutta la carne o sarà rimossa o sarà creata in laboratorio, con lo stesso sapore ma molto più salutare per tutti. Un giorno ci guarderemo indietro e penseremo a quanto sia arcaico il fatto che i nostri bisnonni dovessero ammazzare gli animali per avere cibo".

La missione di Memphis Meats era stata spiegata chiaramente proprio dopo il round di finanziamenti concluso con successo a cui avevano partecipato sia Branson che Bill Gates: "Il mondo ama mangiare la carne, ed é il cuore di molte tradizioni e culture alimentari", aveva, infatti, spiegato Uma Valeti, co-founder di Memphis Meats. "La domanda per la carne sta aumentando velocemente in tutto il mondo. Vogliamo che il mondo continui a mangiare ció che ama. Ad ogni modo, gli allevamenti tradizionali stanno creando delle sfide impegnative per ambiente, diritti degli animali e salute degli uomini".