CarPlay di Apple ora supporta anche Google Play Music

Interessante aggiunta per, l’interfaccia per automobili di, che da oggi supporta anchedi, la piattaforma di streaming musicale del motore dei ricerca, che potrà essere utilizzata per ascoltare musica alla guida, senza passare per lo smartphone.

CarPlay è già compatibile con Apple Music, Amazon Music e Spotify. La versione di Play Music per CarPlay include quattro sezioni principali: in una è possibile accedere ai consigli, in un’altra sono presenti le canzoni ascoltate di recente, la terza include la libreria musicale, mentre l’ultima è dedicata alle stazioni radiofoniche.

Per accedere a CarPlay, basta solo aggiornare Google Play Music su iPhone e l’applicazione diventerà immediatamente compatibile. E’ anche possibile spostare l’icona di Play Music alla schermata principale di CarPlay attraverso le impostazioni dell’iPhone, in modo tale da facilitare l’accesso all’app.