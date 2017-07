Cassini Grand Finale: nuove foto di Saturno e nuovi dati importanti

Cassini continua la suaorbitando tra Saturno e i suoi anelli, raccogliendo dati e scattando le foto che potete ammirare in fondo alla news. Grazie ai nuovi dati gli scienziati hanno scoperto che l'inclinazione del campo magnetico ha un'inclinazione più piccola rispetto a quella teorizzata inizialmente.

Il campo magnetico è fin troppo allineato all'asse di rotazione di Saturno, con un angolo di circa 0,06 gradi, un dato fin troppo piccolo rispetto alla nostra conoscenza su come vengono generati i campi magnetici in un pianeta. Infatti secondo gli attuali calcoli ci dovrebbe essere un disallineamento maggiore tra l'asse di rotazione e il campo affinché le correnti scorrano nel nucleo di metallo liquido nel pianeta. Senza questo angolo le correnti dovrebbero affievolirsi fino a far sparire il campo magnetico.

Il team di ricerca continuerà a raccogliere dati per risolvere il problema del campo magnetico ma probabilmente bisognerà aspettare il 15 settembre quando Cassini farà il suo ingresso nell'atmosfera di Saturno dove potrebbe essere svelato il vero campo magnetico interno.



In fondo alla news trovate anche un video di un filmato riguardante Saturno condiviso qualche mese fa dalla NASA.