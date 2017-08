Cassini riprende le aurore polari di Saturno, foto e video

Come succede sulla terra, anche Saturno sui poli di Saturno è possibile ammirare il fenomeno delle, ovvero di quell'effetto di collisione tra ledel vento solare e ladel pianeta degli anelli. La NASA ci ha regalato il filmato che potete vedere in fondo alla news alla frequenza dell'ultravioletto.

Cassini è stato in grado di riprendere l'evento delle luci danzanti mentre viaggiava in prossimità del polo sud di Saturno. Le luci che vedete nel filmato sono le particelle cariche che scendono verso l'atmosfera più alta del pianeta che fanno illuminare i gas. L'area scura che si intravede non è altro che il lato notturno non illuminato dalla luce.

Le aurore vanno da sinistra a destra mostrando la curvatura che compiono attorno al pianeta mentre questo gira. I 5 secondi del video corrispondono a 70 minuti velocizzati: nella parte chiara si vedono le stelle muoversi (che indicano la rotazione di Saturno) mentre le strisce chiare che si vedono anche sopra il polo sud sono le aurore.



Nell'immagine potete vedere sempre la ripresa di un'aurora grazie alla sonda Cassini, che nonostante si appresti al suo ultimo tuffo dentro l'atmosfera di Saturno intorno al 15 settembre, ancora ci regala immagini spettacolari e dati scientificamente importanti.