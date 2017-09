Cassini riprende lo spostamento della luna Encelado

La foto del giorno proposta dalla NASA grazie alla sonda Cassini riguarda una delle lune di Saturno,. Lo scatto visibile in fondo alla news è stato ripetuto a distanza di 15 minuti per 6 volte così da riprendere il movimento relativo tra la sonda e la luna, visibile in questa GIF.

Cassini ha monitorato continuamente Encelado durante i suoi 13 anni di missione visto l'interesse degli scienziati verso le sue creste e la regione del polo sud. Osservare lo stesso corpo da diverse prospettive può fornire informazioni interessanti, così come evidenziato dalla GIF.

Le immagini che compongono la sequenza sono state catturate il 1 agosto usando filtri per gli infrarossi, il colore verde e gli ultravioletti mentre Cassini distava circa 181.000 chilometri dalla luna.

Come ormai noto ai più, la sonda Cassini sta terminare la sua operatività e si schianterà sull'atmosfera di Saturno il 15 settembre. Vi rimandiamo al nostro speciale per tutte le informazioni riguardanti l'ultimo tuffo della sonda.

Oltre a questa foto Cassini ha recentemente ripreso la luna Teti dietro agli anelli del pianeta, Le turbolenze che sembrano tracciate da un pennello cosmico, una foto del polo nord di Saturno e una dell'occhio del ciclone.