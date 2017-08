Cassini è sempre più vicino a Saturno, nuovo scatto delle turbolenze

Cassini continua la sua discesa verso l'atmosfera di Saturno, avvicinandosi al fatidico giorno in cui compierà il tuffo finale previsto il. In questa fase finale sta raccogliendo dati in prossimità del pianeta degli anelli che verranno analizzati dai ricercatori per capire qual è la la sua storia.

Lo scatto che potete ammirare in fondo alla news ritrae le nuvole che sembrano tracciate da un pennello cosmico per via del loro andamento sinuoso. A seconda della latitudine le fasce di nuvole si muovo ad una velocità e in una direzione differente tra di loro: questo genera le turbolenze che ha catturato Cassini nei punti dove queste fasce si incontrano, generando dei pattern sinuosi.



I colori che vedete non sono veritieri e provengono da osservazioni a diverse frequenze. La foto è di maggio 2017 e proprio ieri 14 agosto Cassini ha iniziato le sue ultime 5 orbite attorno al pianeta.