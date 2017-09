Cat S60, il primo smartphone dotato di fotocamera termica integrata

: Milano, 11 settembre 2017 - L’estate ormai è volta al termine e finalmente si torna a respirare. Quella di quest’anno, infatti, passerà alla storia come la seconda, nonché la quarta più secca dal 1800 ad oggi, preceduta solo dalla prima in classifica, quella del 2003.

Cat S60 è il primo smartphone dotato di fotocamera termica integrata che permette di visualizzare un’immagine termica in tempo reale sullo schermo, catturando sia immagine fisse sia video, anche in condizioni di completa oscurità. È proprio grazie a questa fotocamera termica che Cat S60 ha potuto misurare alcune delle temperature più alte registrate in agosto a Milano.



Il 4 agosto è stato il giorno più caldo degli ultimi 60 anni per molte città italiane, a Milano ad esempio le temperature raggiunte sono state spaventose; lo smartphone ha immortalato alcuni momenti tipici della vita quotidiana in Italia, in particolare una passeggiata al Duomo di Milano e una pausa rinfrescante per gustarsi un gelato: da notare l’incredibile sbalzo termico misurato da Cat S60 tra il gelato (- 4,1°) e l’asfalto (52,1°). La fotocamera termica ha registrato nella giornata un massimo di temperature di 55,4° e una media di 39,6°, immortalando condizioni climatiche fuori dalla norma.



Cat S60 è il modello di punta di Cat Phones, brand sinonimo di fiducia, durabilità, affidabilità e qualità. I device Cat Phones sono la scelta ideale per chi lavora in settori come edilizia, agricoltura, sicurezza e meccanica, e per chi si dedica ad attività come escursionismo, pesca, ciclismo e tante altre, mettendoli a dura prova.

Cat S60 è disponibile al prezzo consigliato di 749,99€. Per maggiori informazioni: Catphones.com.