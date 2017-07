Cat S60: lo smartphone tough ideale per gli sport estivi

: Il periodo dell’anno in cui aumenta il tempo dedicato alle attività e agli sport outdoor è già iniziato e con un, in grado di sopravvivere a qualsiasi condizione, le giornate in montagna o al mare saranno ancora più divertenti e sicure...

Per i più avventurosi, Cat S60 è lo smartphone tough perfetto: resiste a cadute da 1,8 metri d’altezza, è impermeabile fino a un’ora d’immersione a una profondità di 5 metri ed è il primo smartphone dotato di fotocamera termica che permette la visione in completa oscurità.



Cat S60 è il device ideale per gli amanti degli sport outdoor – sia per quelli che preferiscono la montagna, per dedicarsi all’arrampicata e al trekking, sia per coloro che invece amano gli sport acquatici come la vela, il rafting e il kayaking. E per chi non vuole cimentarsi negli sport estremi? Cat S60 è lo smartphone ideale anche per coloro che preferiscono organizzare escursioni in mountain bike, gite in campeggio o a cavallo e hanno quindi bisogno di un device resistente e che possa sopravvivere a qualsiasi tipo di imprevisto.



Cat S60 integra anche una serie di applicazioni ad hoc per qualsiasi tipo di situazione o ambiente. Una di queste è Alert Location: una funzionalità di sicurezza che permette di inviare segnali SOS con il dettaglio della posizione in caso di emergenza. App Toolbox è invece un’applicazione marketplace che raccoglie tanti servizi utili per vari settori, come ad esempio lo sport: Accurate Altimeter o Climbing Grades Table sono perfette per gli amanti della montagna, MapMyRide per i biker e Sail Racer o Boat Coach per chi preferisce gli sport acquatici. Ultima ma non meno importante è Speaker Dry, per pulire gli speaker di Cat S60 dopo un’immersione. Cat S60 è disponibile al prezzo consigliato di 749,99€.