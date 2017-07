Cattura L'Estate: vinci con Honor 9 e Zalando, tutti i dettagli sul concorso

lancia conil concorso fotografico. Partecipare è semplice: dal 3 luglio al 3 agosto basterà caricare sul sito ufficiale una foto che racconti l’estate in maniera divertente, interessante e... for the brave!

Le foto saranno valutate da una giuria composta da membri del team Honor. L’autore della foto più bella vincerà un nuovissimo Honor 9, un voucher viaggio del valore di 800€ e una Gift Card Zalando da 150€ mentre il secondo classificato vincerà un voucher per viaggio del valore di 800€ e una Gift Card Zalando da 150€.

Honor 9 è lo smartphone ideale per chi vuole avere sempre con sé un dispositivo in grado di scattare foto di alta qualità: quale stagione migliore per metterlo alla prova che l’estate, il periodo della luce, dei colori, dei viaggi e del divertimento? Con Honor 9 gli utenti possono vivere al massimo le loro vacanze e scattare fotografie in tutte le condizioni di luce: dalla spiaggia assolata alla discoteca, dalla notte di San Lorenzo alla festa di Ferragosto! Ma non solo: sul sito di Zalando sarà possibile ricevere i migliori consigli di stile, per scegliere vestiti e accessori che meglio si abbinano al design elegante di Honor 9.

Honor 9 è il nuovo top di gamma di Honor, un device dedicato a chi in uno smartphone cerca qualità, funzioni di alta gamma ed esperienza d’uso a un prezzo eccezionale. Grazie a 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, al processore Kirin 960 e al sistema operativo Android 7.0, Honor 9 è in grado di offrire grandi performance con tutti i tipi di giochi e applicazioni. Nel pannello posteriore in elegante vetro curvo 3D si trova un’innovativa doppia fotocamera composta da una coppia di sensori 20MP + 12MP, in grado di garantire sempre foto luminose e colori brillanti. Che cosa aspetti? Cattura l’estate con Honor!