Chandra scopre il giovane ammasso di stelle luminose NGC 3293

che orbita in un'insolita orbita ellittica attorno alla terra ha scovato un giovane ammasso di stelle che potete ammirare in tutto il suo splendore nella foto in fondo alla news.è un cluster stellare a più di 10.000 anni luce di distanza dalla terra, situato nella Carina Nebula Complex (CNS).

L'ammasso di stelle si presenta come un raggruppamento di circa 3.600 stelle estremamente luminose, scoperto dai ricercatori dell'università di Monaco. L'articolo sullo studio dello scorso mese di luglio ha messo in evidenza che il cluster è il più popolato di tutta la Carina Nebula Complex e che le stelle hanno una massa relativamente bassa (meno di due volte quella del nostro sole in media).

L'età di meno 10 milioni di anni identifica NGC 3293 come un ammasso di stelle relativamente giovane ma comunque tra le più vecchie di tutta la Carina Nebula Complex.