Che fine ha fatto Android O? Uscita rimandata e nome svelato il 21 agosto

Nelle scorse settimane erano emersi online degli incessanti rumor che volevano l'uscita della versione stabile dinel corso di questa settimana. Tuttavia, siamo già a venerdì e, nonostante la nostra ricerca aggiornamenti per il nostro fidatosia oramai diventata pratica quotidiana,

Ci ha pensato il noto collega di Android Police David Ruddock, che sappiamo avere "agganci" molto affidabili nel mondo degli smartphone, a fare un po' di chiarezza con alcuni tweet.

In particolare, Ruddock afferma: "L'aggiornamento di Android O per i Pixel è stato rimandato (sorpresa)". Nonostante il collega abbia parlato solamente dell'update riguardate i Google Pixel, è praticamente certo che anche Nexus 5X e Nexus 6P non riceveranno a breve la nuova major release del robottino verde. Inoltre, sembra che la nuova data di uscita non sia ancora stata fissata da Google.

Tuttavia, Ruddock ha perlomeno fatto trapelare il giorno in cui verrà svelato il tanto vociferato nome ufficiale di Android O (noi siamo ancora convinti che sarà Oreo). In particolare, il giorno prescelto sembra essere il prossimo 21 agosto che, in effetti, avrebbe senso dato che coincide con l'eclissi totale di sole, evento che negli Stati Uniti viene pubblicizzato anche attraverso costose campagne pubblicitarie. Infine, sembra che la società californiana voglia fare le cose in grande, con un evento molto diverso dal "oh hey qui c'è una statua", per citare le parole utilizzare da Ruddock.