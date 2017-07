Christopher Nolan contro Netflix: meglio il cinema

, nel corso di un’intervista rilasciata con Indiewire e pubblicata oggi, si è scagliato controe la strategia di pubblicazione dei film della piattaforma di streaming più famosa al mondo.

“Netflix ha una bizzarra avversione per supportare i film. Hanno questa politica insensata che tutto deve essere disponibile in streaming, che ovviamente è un modello insostenibile per l’industria cinematografica” ha affermato lo stesso, il quale ha rincarato la dose affermando che “gli investimenti che sta portando avanti Netflix su filmmaker e progetto interessanti se non fosse coinvolta in un tentativo di far chiudere le sale cinematografiche, e proprio non capisco”.

Non è la prima volta che Netflix finisce al centro del ciclone per la sua strategia. Proprio di recente si è discusso del tema nel corso del Festival Di Cannes, che ha bandito i film disponibili in esclusiva streaming, a seguito della mancata proiezione nelle sale francesi di Ojka e The Meyerowitz.