Ci sono potenziali civiltà aliene che ci stanno guardando dallo spazio?

Un gruppo di scienziati della Queen's University Belfast e del Max Planck Institute hanno effettuato uno studio su quali sono le potenzialiche possono vedere la terra ipotizzando che dispongano degli stessi strumenti degli esseri umani nonché le stesse metodologie di ricerca di esopianeti in altri sistemi planetari.

Quel che fanno oggi gli astronomi è misurare la luminosità delle stelle per rilevare eventuali abbassamenti periodici dovuti ad un oggetto che passa tra queste e il nostro pianeta: in base a quanto si abbassa l'intensità della luminosità è possibile stabilire la grandezza dell'oggetto che ha in parte 'oscurato' la stella e quindi rilevare eventuali esopianeti.

Secondo il nuovo studio ci sarebbero 9 potenziali esopianeti che possono identificare il transito della terra davanti al Sole e quindi venire a conoscenza dell'abitabilità del nostro pianeta. Lo studio è stato effettuato considerando migliaia di esopianeti, tra i quali sono 68 potrebbero effettivamente rilevare il transito di uno o più pianeti davanti al Sole (quelli più vicini come Mercurio, Venere, la terra, Marte). Tra questi dunque solo 9 possono identificare la terra, ma sembra che nessuno sia abitabile.

Il team di ricerca ha però stimato la presenza di ben 10 esopianeti abitabili (non ancora scoperti, quindi appunto teorici) che per la loro posizione potrebbero rilevare il transito della terra davanti al Sole.