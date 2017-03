Cina: revocato il divieto di vendita per l'iPhone 6

Qualche mese fa vi abbiamo raccontato dell’incredibile procedimento giudiziario ai danni diin Cina, che aveva portato al divieto di vendita per l’ednel paese in quanto secondo alcuni funzionariavrebbe copiato il design violando alcuni brevetti.

Nel fine settimana, un tribunale ha revocato in via definitiva il divieto, dichiarando che Apple non ha violato i brevetti di Shenzhen Baili Marketing Services, secondo cui lo smartphone lanciato due anni fa dalla compagnia di Tim Cook sarebbe praticamente copiato dal 100C. Alla base della decisione ci sarebbe il fatto che, secondo il giudice, il design dei due smartphone non sarebbe talmente tanto simile da indurre gli utenti a distinguerli, e ciò è dimostrato dal fatto che ciò non è accaduto. Per tanto, Apple può tornare a vendere il dispositivo regolarmente nel paese.

Secondo molti, la mossa potrebbe creare un pericoloso precedente, in quanto in futuro anche altre società cinesi potrebbero tentare una mossa simile.