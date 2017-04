Cinque anni fa Facebook acquistava Instagram

Era la notte italiana tra il 9 ed il 10 Aprile del 2012 quandoannunciava l’acquisto, da parte di, diper un miliardo di Dollari. Un annuncio che inizialmente colse di sorpresa gli utenti ed azionisti, ma che a distanza di cinque anni si è rivelato uno dei più importanti della storia del social network.

Al momento dell’acquisizione, infatti, Instagram aveva solo 30 milioni di utenti e ricavi vicini allo zero, e la situazione attuale sembra essere lontana anni luce.

Instagram, infatti, ora ha una base di 600 milioni di utenti, e molti analisti ritengono che presto sarà una vera e propria miniera dalle uova d’oro per Facebook, grazie alle entrate generate dal settore pubblicitario.

Secondo alcuni esperti di marketing, come Mike Hoefflinger, attraverso questa operazione Facebook ha dimostrato di essere in grado di sviluppare più prodotti allo stesso tempo. Lo stesso ritiene che l’acquisto di Instagram abbia anche aperto le porte a quello di WhatsApp ed Oculus, e sia stato di fondamentale importanza per il social network.