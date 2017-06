Cinque miliardi di utenti connessi da un dispositivo mobile: traguardo storico

Nella giornata di ieri, GSMA ha annunciato che sono attualmente connessi da un dispositivo mobile cinque miliardi di utenti a livello mondiale, il che vuol dire che due terzi della popolazione mondiale ora sono collegati tramite un qualsiasi servizio di telefonia mobile.

Un traguardo storico, che però è stato raggiunto in pochi decenni, con l’ultimo miliardo di utenti che si è aggiunto nel corso degli ultimi quattro anni. Secondo Mats Granryd, direttore generale di GSMA, “la piattaforma mobile è globale: offre connettività e, forse ancora più importante, opportunità sociali ed economiche per i cittadini di tutti gli angoli del mondo”.

Come ampiamente prevedibile, tale crescita è guidata dal mercato asiatico, tra cui spicca l’India. Oggi, infatti, circa il 55% degli utenti di telefonia mobile sono presenti nella regione pacifica dell’Asia, come visualizzabile nel rapporto diffuso e presente in calce.

La crescita però non dovrebbe certo rallentare: in India soprattutto entro il 2020 dovrebbero esserci 310 milioni di nuovi abbonati. Contemporaneamente, GSMA prevede che a livello mondiale sarà toccata quota 5,7 miliardi di abbonati unici.