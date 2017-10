Circle Pay annuncia il cash-out immediato negli Stati Uniti

Circle Pay annuncia, a partire da oggi, la possibilità di trasferire denaro da un account Circle a un conto corrente istantaneamente e senza commissioni, negli Stati Uniti.

Fino a oggi l’operazione richiedeva fino a 4 giorni, ma da ora in poi saranno necessari solo pochi secondi per finalizzare il processo. Circle Pay è la prima piattaforma di pagamento al mondo a rendere possibile questo tipo di operazione in maniera completamente gratuita. Altri sistemi che operano negli Stati Uniti offrono il servizio a pagamento.

“È la prima volta nella storia che le persone in Italia ed Europa possono inviare denaro in maniera immediata negli Stati Uniti, senza costi né commissioni o maggiorazioni sui tassi di cambio, e i destinatari possono usufruirne all’istante sul loro conto corrente” afferma Jeremy Allaire, CEO e Co-Fondatore di Circle. “Finalmente il denaro funziona come un qualsiasi contenuto condiviso su internet”.

Circle Pay è stata lanciata in Europa nel 2016 e in Italia nel 2017. L’app può essere utilizzata per inviare e ricevere denaro istantaneamente sia in patria sia all’estero, a singoli individui o gruppi di persone. È possibile utilizzare indistintamente dispositivi Android e iOS e i trasferimenti di denaro possono essere effettuati anche in valute straniere senza dover pagare commissioni o maggiorazioni su tassi di cambio stranieri.