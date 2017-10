Clamoroso errore di Dow Jones: Google si compra l'Apple

Clamoroso errore di, il più noto indice azionario della Borsa di New York che attraverso la propria agenzia stampa comunica:

Sono esattamente 9 miliardi di dollari la cifra messa sul tavolo dal colosso di Mountain View per accaparrarsi Apple ponendo così fine alla spietata concorrenza che da tempo si protrae tra le due aziende.

Poco dopo le 15:30 (ora locale italiana) del giorno di oggi, il Dow Jones è vittima di un "errore tecnico". Le notizie sono state diffuse attraverso il servizio Newswires, parlano di una presunta trattativa fra Google ed Apple, che si sarebbe conclusa con l’acquisto dell’azienda di Cupertino da parte di Google per una cifra che oscilla sui 9 miliardi di dollari.

Tra i falsi titoli pubblicati ne spunta uno che cita addirittura come questa trattativa fosse in realtà una volontà di Steve Jobs scritta nel suo testamento.

Pochi minuti dopo la pubblicazione, il valore delle azioni di entrambe le società non hanno registrato oscillazioni importanti. In una dichiarazione, il Dow Jones si è scusato per l'errore definendo l'accaduto come un errore tecnico e dichiarando di aver rimosso tutti i titoli pubblicati per errore, scusandosi infine per l'accaduto.