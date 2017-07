Clouditalia: ufficiale l'acquisto di Noitel, arriva un nuovo MVNO

, provider italiano di servizi di telecomunicazione e cloud computing, ha siglato un accordo che porterà all’acquisizione del 100% delle quote di(operatore mobile virtuale su rete TIM) diventando così, Operatore Mobile Virtuale (MVNO).

Noitel Italia è MVNO e offre servizi di telefonia mobile per voce e dati con SIM e tariffe personalizzate. In affiancamento ai servizi di telefonia mobile l’azienda, attraverso il proprio team di ricerca e sviluppo, ha realizzato progetti legati all' "internet of things" (IOT), security, telecontrollo e telemonitoraggio. Specializzata in servizi internet via satellite, Noitel Italia offre ovunque connettività fino a 30 Mb di download e 6 Mb di upload nonché servizi di Video Broadcasting per riprese video e dirette televisive anche in movimento per il mercato B2B.

Nell’accordo, il cui perfezionamento è previsto entro la metà di agosto 2017, rientrano anche gli oltre 250 punti vendita Noitel Italia sparsi su tutto il territorio nazionale e una rete di Partner ad alto contenuto tecnologico.