Coachella: ruba più di 100 telefoni, catturato grazie a Trova il mio iPhone

Nell’ultimo settimana si è tenuto ail festival musicale più famoso al mondo, a cui hanno preso parte molte celebrità ma anche centinaia di migliaia di appassionati. Tuttavia, si è anche verificato uno spiavele incidente.

La polizia ha arrestato un trentaseienne, tale Reinaldo De Jesus Henao, che aveva approfittato della grossa quantità di persone per rubare più di cento smartphone, i quali sono stati trovati nel suo zaino dalle autorità locali.

Il Dipartimento di Polizia, parlando con la stampa, ha affermato che molte delle vittime hanno effettuato segnalazioni di smarrimento ed hanno utilizzato la funzione di iCloud, Trova il mio iPhone, per localizzare i loro smartphone. Il tutto ha reso estremamente facile per gli inquirenti localizzare i cellulari ed arrestare l’uomo.

Alcuni non hanno esitato e si sono immediatamente recati presso la stazione per identificare il loro cellulari, mentre altri sono ancora dispersi. Sul sito ufficiale del festival è anche disponibile una sezione in cui vengono elencati tutti gli oggetti smarriti.