Coldplay: polverizzate in pochi minuti le nuove disponibilità per Milano

Nella giornata di ieri,attraverso un comunicato stampa ha annunciato che, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati dalla produzione dei, da oggi alle 11:00 sarebbero stati disponibili nuovi biglietti per le due date milanesi della band inglese, previste a San Siro per il prossimo 3 e 4 Luglio.

Secondo quanto riportato da molti utenti sui gruppi ufficiali Facebook ed altri social network, i nuovi biglietti (che riguardavano principalmente il prato in quanto i sopralluoghi riguardavano il palco ed altri ingombri) sarebbero stati letteralmente polverizzati sul circuito nel giro di pochi minuti.

Alle 11:10, infatti, il sito rivenditore segnava le due date come “non disponibili”, segno che i biglietti sono andati esauriti.

Il circuito probabilmente nelle prossime ore rilascerà, come di consueto, i dati ufficiali di vendita, ma almeno al momento non è stato annunciato il sold out da parte degli stessi Coldplay.

Ricordiamo che il limite di acquisto era di sei ticket a transazione.