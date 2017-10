Colpo grosso per Apple: accordo con Steven Spielberg!

Colpo grosso messo a segno da. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il gigante di Cupertino avrebbe firmato un contratto con Steven Spielberg per la produzione di una serie tv in collaborazione con amboni Televisioni ed NBC Universal TV, battezzata “Amazing Stories”.

Come suggerisce il nome, si tratterà di una serie a tema fantascientifico basata sull’omonima serie tv di Spielberg trasmessa su NBC dal 1985 al 1987, che ha vinto anche cinque Emmy Awards.

Le intenzioni di Apple sono di produrre dieci episodi, spendendo massimo 5 milioni di Dollari a puntata. Spielberg probabilmente sarà il produttore esecutivo, almeno secondo quanto rivelato da alcune fonti al Journal.

Rumors riferiscono che Apple starebbe puntando massicciamente su produzioni come queste, in quanto le intenzioni del gigante di Cupertino sono di creare serie tv originali tali da mettersi in concorrenza con Stranger Things di Netflix e The Handmaid’s Tale di Hulu, anch'esse pluripremiate e molto apprezzate dalla critica.