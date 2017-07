Come guadagnare Bitcoin Cash gratuitamente se siete possessori di Bitcoin

Il primo agosto alle ore 14:20 nascerà la, un tentativo dei miners cinesi di distaccarsi dal Bitcoin per via di divergenze sullo sviluppo futuro della moneta digitale. Tutti i possessori di Bitcoin potranno riscattare i Bitcoin Cash su portali di scambio adibiti.

Bitcoin Cash non è la criptovaluta che segna il fork (scissione della moneta) di cui si parlava il primo agosto, causato dalle divergenze sull'introduzione dell'aggiornamento SegWit (nel link segnalato troverete tutte le informazioni per capire di cosa si parla). Bitcoin Cash è una nuova moneta che non divide la Blockchain di utenti ma costituisce una criptovaluta diversa che punta all'espansione con l'aumento delle dimensioni del blocco da 1MB a 8MB e rifiuta l'introduzione di SegWit.

La sua creazione è stata voluta soprattutto dai miners cinesi che non hanno accettato l'alleggerimento dei calcoli nella Blockchain, quindi una diminuzione delle commissioni su cui guadagnare, ma piuttosto credono nell'allargamento del singolo blocco di transazioni. Per contro i sostenitori di SegWit affermano che l'aumento eccessivo del blocco porterebbe ad un peso eccessivo di tutta la Blockchain in termini di gigaByte, che non sarebbe più scaricabile da utenti senza latecnologia adeguata.

Presumibilmente Bitcoin Cash potrebbe essere una minaccia solo se i miners decidono di abbandonare il Bitcoin: se l'aggiornamento SegWit2x non passerà, ovvero non sarà aumentato il blocco da 1MB a 2MB, è plausibile pensare che ci sarà un passaggio da Bitcoin a Bitcoin Cash di molti miners.

Se prima del primo agosto depositate i vostri bitcoin nei portali che sono segnalati nel sito Bitcoin Cash, vi sarà regalato un ammontare di Bicoin Cash pari a quello di Bitcoin che possedete. In particolare Kraken.com permette di vendere subito Bitcoin Cash in USD o EUR o anche BTC senza passare per altri portali (operazione consigliata perché la Blockchain dei Bitcoin Cash sarebbe troppo poco popolata per garantire trasferimenti rapidi). In alternativa potete seguire questa guida passando per un Wallet, in modo da non doversi fidare di un servizio di exchange.