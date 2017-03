Come seguire la presentazione del nuovo Galaxy S8

Ci siamo, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Questo pomeriggio, alle ore 17:00 italiane, da New York City Samsung svelerà il nuovo dispositivo top di gamma per il 2017, il, che sarà accompagnato anche da una versione Plus ed una vasta gamma di accessori.

L’evento dovrebbe anche vedere la presenza del Gear VR e di una nuova dock di ricarica per lo smartphone. Samsung come sempre trasmetterà il keynote in diretta sul proprio sito web, samsung.com, ma chiaramente Everyeye seguirà in diretta l’evento con approfondimenti e notizie live da New York.

L’appuntamento, quindi, è per le 17:00 con il primo evento Unpacked 2017 di Samsung, nel corso del quale scopriremo se i rumor emersi negli ultimi giorni troveranno conferma o meno.