Come utilizzare il Picture in Picture su qualsiasi Android (no YouTube Red/root)

Oggi abbiamo deciso di "chiudere" il bootloader del nostroe di eseguire un bel ripristino "pulito", visto che finalmente ledisono finite e riceveremo tutti i prossimi update tramite le notifiche OTA. Un'operazione come tante ne abbiamo fatte in passato, se non fosse per una

Stiamo parlando del Picture in Picture, una delle funzionalità più in vista della nuova major release di Google che però avevamo utilizzato fino ad ora grazie allo speciale keycode che le varie Developer Preview consentivano di configurare. Ora, con l'arrivo della versione stabile (nonostante sia praticamente uguale alla DP4), questo non è più possibile e l'unico modo per attivare il PiP è cliccare sul tasto "home" mentre si sta utilizzando un'applicazione che lo supporta.

Finora tutto normale, ma le grane iniziano ad arrivare quando si tenta di utilizzare questa funzionalità con YouTube, a nostro modo di vedere l'applicazione per cui il Picture in Picture ha più senso di esistere. Infatti, Google ha pensato "bene" di riservare la possibilità di utilizzare questa funzionalità solamente agli utenti YouTube Red, ovvero coloro che possiedono un abbonamento alla piattaforma. Il tutto dovrebbe essere attivo solamente in 5 paesi, tra cui non dovrebbe figurare l'Italia, ma non si sa bene per quale motivo il nostro Nexus 5X sembra essere ricaduto in questa "fetta di sfortunati dispositivi". Insomma, la società californiana ci sta chiedendo di pagare per un servizio che era gratuito fino a qualche giorno fa, una scelta che ha fatto storcere il naso a molti utenti.

Essendoci "innamorati" di questa funzionalità e non potendone più fare a meno, abbiamo dunque cercato di ovviare al problema in qualche modo e di trovare una soluzione che potesse andare bene anche per chi non dispone dell'ultima major release del robottino verde. Ovviamente, qualcuno ci aveva già pensato e i colleghi di Android Police hanno già pubblicato qualche settimana fa un "workaround" che sfrutta la nota applicazione Custom Navigation Bar, garantendole i permessi necessari per aggiungere il keycode tramite ADB via PC. Come potrete intuire, è una "soluzione" non facilmente applicabile dall'utente medio.

Non contenti del "trucco" offertoci da Android Police, dunque, siamo andati alla disperata ricerca di qualcosa di più semplice... e l'abbiamo trovato. Infatti, abbiamo scovato nei meandri del Play Store una semisconosciuta applicazione che fa proprio quello che cercavamo: rendere il Picture in Picture accessibile a tutti, anche ai dispositivi che non montano Android Oreo. Stiamo parlando di NewPipe Player 2017, un client di YouTube che vi consente di guardare tutti i video presenti nella piattaforma di Google anche in una finestra flottante trascinabile a piacere e con l'audio in sottofondo.

Nonostante questo, però, non è possibile loggarsi con il proprio account YouTube, con tutte le limitazioni del caso, e sono presenti più banner pubblicitari rispetto all'app originale. Tuttavia, se riuscirete a chiudere un occhio su queste problematiche, questa applicazione è quello che cercate se volete provare il Picture in Picture sul vostro dispositivo. Qui sotto potete vedere la nostra prova.