Cometa o asteroide? Hubble scopre un corpo binario davvero unico nello spazio

Hubble ha fatto conoscenza con asteroide 300163 a novembre 2006, finché questo è passato vicino al Sole a settembre 2016: a quel punto gli scienziato hanno scoperto che in realtà si trattava di unformato da due oggetti, ovvero due asteroidi.

In realtà la natura di asteroide del misterioso oggetto era stata messa in discussione già nel 2011, quando era stato etichettato come cometa 288P. Ad oggi quindi risulta il primo corpo in assoluto ad essere classificato sia come asteroide binario, sia come cometa. Trovate la GIF dell'animazione dell'oggetto a questo link.

La sublimazione del ghiaccio dei due corpi (dallo stato solido allo stato aeriforme) è stata causata proprio dal passaggio vicino al Sole che irradia una gran quantità di calore: in questo modo si è creata la famosa coda caratteristica delle comete.

La combinazione delle seguenti caratteristiche ha reso questo oggetto binario unico: separazione larga dei due corpi, grandezza simile, alta eccentricità e attività chimica di una cometa. La sua analisi potrebbe portare a interessanti indizi sulla formazioni di questi oggetti nei primi periodi del nostro sistema solare. In fondo alla news trovate gli scatti di Hubble.

Recentemente un asteroide gigantesco, Florence, è stato ripreso nel suo passaggio vicino alla terra: vi rimandiamo agli scatti che trovate al seguente link.