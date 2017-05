Computex 2017: Asus lancia i nuovi laptop Zenbook e VivoBook

Si è conclusa oggi la prima press conference didirettamente dall'annuale. La compagnia taiwanese ha presentato un rinnovo pressoché totale della sua lineup: in arrivo due nuovi laptop della lineae ben tre nuovi laptop della linea, tra cui spicca l'interessante, "il convertibile più sottile al mondo".

ZENBOOK FLIP S: il laptop è presentato come il "convertibile più sottile al mondo", usando le parole del chairman di Asis Jonney Sihih, ed ha uno spessore di appena 10.9mm, il 20% in meno di un MacBook. Pesa 1.1 Kg ed avrà un'autonomia stimata di circa 11.5 ore. Il convertibile monterà un processore Core i7, ma ancora non si sa nulla sul chip che sarà integrato. Schermo di tutto rispetto da 13.3 pollici con risoluzione 4K e possibilità di essere reclinato di 360 gradi per uso in modalità tablet. Il prezzo in dollari è fissato a partire da 1099$.

ZENBOOK PRO: laptop solido e pensato per un uso versatile, monta una Nvidia GTX 1050Ti, schermo da 15.6 pollici con risoluzione 4K, e processore H-series Core i7. Il tutto in un case particolarmente sottile di circa 18.9mm di spessore. Autonomia stimata di 14 ore e prezzo in dollari a partire da 1299$.

ZENBOOK 3 DELUXE: Asus non ci è andata piano e ha definito il Zenbook 3 il "il laptop più prestigioso al mondo". Sarà così anche per il suo successore più grande? Per il momento sappiamo che avrà due porte Thunderbolt 3, un processore Core i7 ancora non specificato, display da 1080p e partirà da un prezzo di 1199$.

VIVOBOOK S: passiamo alla linea Vivobook. Anche in questo caso la modestia non sembra di essere di casa ad Asus e, infatti, dopo questo Vivobook S il chairman ci tiene a farci sapere che "i laptop mainstream non saranno più la stessa cosa". Parliamo di un laptop di fascia medio-bassa con prezzzo a paritre da 499$, spessore di 17.99mm, case in alluminio (vagamente simile a quello di un Macobook Pro), processore Core i7 e scheda video integrata Nvidia GTX 940MX.

VIVOBOOK PRO: questo laptop si presenta come il device di fascia media della nuova lineup Asus: display da 15.6 pollici e risoluzione 4K, processore Core i7, GTX 1050 e il tutto ad un prezzo di 799$.

Vi ricordiamo che Everyeye è presente al Computex 2017 di Taipei e nelle prossime ore non mancheranno i primi approfondimenti e First look da parte della nostra redazione.