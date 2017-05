Computex 2017: Asus presenta la scheda madre ROG STRIX X299-E:

Ancora annunci da parte didirettamente dal: non solo laptop, la compagnia taiwanese presenta anche una nuovapensata per i processori, la

Stiamo parlando di un prodotto top di gamma pensato per i gamers e in grado di offrire semplicemente il massimo della tecnologia ASUS. La scheda madre, che verosimilmente non avrà un prezzo inferiore ai 300€, sfrutta il sistema di retroilluminazione Asus Aura Sync per mettere in risalto il logo della linea ROG, dimostrandosi un portento non solo sotto il profilo tecnico, ma anche per quanto riguarda l'impatto visivo.

La scheda madre ROG STRIX X299-E presenta tre slot PCI-E gen 3.0 x16, uno slot PCI-E 3.0 x1 e slot NVMe M.2 con dissipatore incorporato, otto porte SATA 6Gbps, USB 3.0, USB 3.1 Type C, WiFi 2x2 Ethernet, Audio Supreme FX ad 8 canali.

ROG STRIX X299-E vanta il nuovo socket LGA 2066 (retrocompativile con i dissipatori pensati per il precedente LGA 2011-V3) e 8 slot DIMM DDR4 con supporto Quad-Channel e moduli da oltre 4GHz con capacità massima fino a 128GB.