Computex 2017: Microsoft presenta i visori per la Mixed Reality di Asus e Dell

Direttamente aldi Taipei,ha finalmente rivelato i visori per ladi. Dopo aver presentato qualche settimana fa il primo visore in collaborazione con Acer, c'era una certa attesa per i visori delle altre case produttrici coinvolte nel progetto, all'appello mancano ancora quelli di HP.

Dell sta creando un visore di colore bianco, il design è stato progettato niente poco di meno che dai team di XPS e Alienware. Il visore di Dell sarà disponibile "ad un prezzo accessibile" a partire dalle prossime vacanze natalizie. Il device include cuscinetti interni intercambiabili, fascia per bilanciare il peso e visore inclinabile per poter uscire dalla Windows Mixed Reality senza dover ogni volta togliersi tutto il visore.

Asus a quanto pare ha puntato su un design particolarmente accattivante, probabilmente uno dei più interessanti trai device già annunciati, grazie alla scelta di adottare una cover poligonale in 3D sulla parte frontale del visore. Purtroppo non si sa ancora nulla su data di uscita e prezzo. Probabile che non esca prima del 2018.

Anche Lenovo sta creando un proprio visore per la Windows Mixed Reality, Microsoft si è voluta sbilanciare descrivendolo come "estremamente economico", ma senza fornire indicazioni più precise sul prezzo. Il visore di Lenovo uscirà più tardi nel corso dell'anno, assieme a quello delle altre case produttrici.



(Immagini di The Verge)