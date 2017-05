Computex 2017: mostrata la nuova MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z

Presente al Computex 2017 a Taipei la nuova, scheda video per il gaming da PC high-end, per gli amanti dell'overclocking.

La scheda video mette a disposizione ben 3 modalità:

Silent Mode (GPU 1480/1582 MHz - Memory 11016 MHz)

(GPU 1480/1582 MHz - Memory 11016 MHz) Gaming Mode (GPU 1582/1695 MHz - Memory 11120 MHz)

(GPU 1582/1695 MHz - Memory 11120 MHz) Lightning Mode (GPU 1607/1721 MHz - Memory 11120 MHz)

I connettori per l'alimentazione PCI-E 8 pin sono tre, 2x DP1.4, 2x HDMI 2.0 e uno DVI. La scheda dovrebbe funzionare solo con due connettori per l'alimentazione, relegando l'ultimo per frequenze più elevate di clock.

Per il raffreddamento sono state disposte 3 ventole Torx 2.0, mentre per l'illuminazione è stato implementato il Mystic Light (illuminazione LED RGB) per differenziare il colore nero della scheda con diverse soluzioni cromatiche.

Il tutto richiede 3 slot PCI, per una lunghezza di circa 30cm.