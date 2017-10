Con iOS 11.1 tornerà il 3D Touch nell'App Switcher

Il primo major update per iOS 11, iOS 11.1 , vedrà il ritorno di una delle funzioni più apprezzate e richieste da parti degli utenti. Nella seconda beta di, rilasciata nella giornata di ieri, il gigante di Cupertino ha reintrodotto il supporto al 3D Touch per l’App Switcher.

La funzionalità era stata “intenzionalmente rimossa” durante il processo di beta testing di iOS 11, e sorprendentemente non è stata introdotta nella versione finale, scatenando le ire e polemiche degli utenti.

In una mail diffusa a MacRumors, Craig Federighi di Apple aveva affermato che la funzione era stata temporaneamente rimossa da iOS 11 a causa di alcuni problemi tecnici, salvo poi annunciare che “siamo al lavoro per portarla nel prossimo aggiornamento per iOS 11.X”, lasciando presagire proprio ad una reintroduzione in iOS 11.1, che probabilmente verrà lanciato nel corso dei prossimi mesi, dal momento che siamo ancora nelle prime fasi di test e non è ancora stata diffusa nemmeno la beta pubblica.