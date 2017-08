Con iOS 11 non funzioneranno più 187.000 app su iPhone

Tra qualche settimanarilascerà in via ufficialepered. Il nuovo sistema operativo, come noto, interromperà il supporto alle applicazioni a 32 bit. Si tratta di una cattiva notizia per gli sviluppatori ed utenti di circa 187.000 app a 32 bit, che non funzioneranno più con la nuova versione dell’OS.

Inizialmente probabilmente le applicazioni resteranno disponibili sull’App Store, ma successivamente il gigante di Cupertino provvederà a rimuoverle.

Secondo App-centric, una famosa società di analisi, la maggior parte di queste app sono giochi, mentre le altre rientrano nelle categorie dell’intrattenimento, stile di vita ed educazione.

Per controllare le app a 32-bit, basta andare nel menù impostazioni, quindi nella scheda generali, ed informazioni su applicazioni. Qui appariranno le eventuali applicazioni a 32 bit, mentre se sugli smartphone non sono presenti, la schermata sarà vuota.

L’interruzione al supporto per le app a 32 bit è stata annunciata all’inizio dell’anno da Apple agli sviluppatori attraverso una mail inviata agli sviluppatori.