Con la nuova generazione gli iPhone tornano al vertice dei rank sulla fotocamera

Gli iPhone 7 si erano fatti superare dal Google Pixel e dall'HTC U11, ma ora ci ha pensato l'a far tornaresul trono delle classifiche per quanto riguarda la qualità dellanon ha dubbi: "l'iPhone 8 Plus ha la fotocamera più performante che abbiamo mai testato".

L'iPhone 8 ha totalizzato un punteggio di 92 punti, mentre l'iPhone 8 Plus, grazie alla sua dual-camera, ne ha ottenuti addirittura 94, aggiudicandosi di diritto scettro e corona per questa categoria. Se ci spostiamo sul fronte video la cosa cambia leggermente, perché la contesa vede un pareggio tra iPhone 8 Plus e l'HTC U11.

Gli analisti che hanno effettuato i test hanno commentato dicendo che le foto dell'iPhone 8 sono generalmente sorprendenti, con una notevole accuratezza dei colori e dei dettagli. Un miglioramento significativo rispetto alla generazione precedente –sempre stando ai test di DxOMark– si ha per le foto HDR.

iPhone 8 è già disponibile per la vendita in Italia, a questi link trovate le tariffe in abbonamento offerte da Tre, Vodafone e TIM.