Con questo aggeggio rubare una macchina sarà un gioco da ragazzi

Un team diha prodotto un piccolo device economico, user friendly ed estremamente efficace, in grado di permettere a chiunque -letteralmente a chiunque- di(e metterla in moto) pur senza possederne le chiavi. Bello, no?

Guidate una di quelle macchine moderne che si accendono con la semplice pressione di un pulsante dopo che siete entrati? Quante volte vi è capitato, a casa o a lavoro, di non trovare le chiavi della vostra macchina e continuare a tastarvi l'interno delle tasche, magari guardando ossessivamente il vialetto, per paura che qualche ladruncolo vi abbia fregato l'automobile? Nessuna paura, da oggi per aprire una macchina di uno sconosciuto non servirà più rubargli le chiavi. Quindi potete pure smettere di preoccuparvi, tanto non avete alcun modo di difendervi.

Infatti, i ricercatori di Oihoo, studio dedicato alla sicurezza con sede a Pechino, sono riusciti nell'impresa di creare un dispositivo in grado di riprodurre il segnale radio necessario per aprire un'automobile di cui non si possiedono le chiavi. Il device costa appena 22$ ed è quindi alla portata di tutti.

Il funzionamento è molto semplice e richiede due dispositivi: il primo device deve essere attivato a pochi passi dalle chiavi della vittima, mentre un complice ne userà un secondo vicino alla macchina. I dispositivi riescono a far credere alla chiave di essere a pochi passi dalla vettura e una volta che queste inizieranno a trasmettere il loro segnale, lo copieranno per trasmetterlo al veicolo.

Il giochetto riesce anche a parecchie centinaia di metri di distanza tra automobile e chiavi.

"Se sei al supermercato o al lavoro e hai la macchina parcheggiata appena fuori, è davvero facile aprirla e rubartela. É semplice e c'è ben poco che tu possa fare", ha commentato uno dei ricercatori dietro lo la progettazione del device.

In apertura potete vedere un video del device all'opera. Davvero agghiacciante.