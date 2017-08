Confermate online le dimensioni di iPhone 7s e 7s Plus

Nuovo giorno, nuove indiscrezioni e conferme sulla prossima generazione di iPhone. Direttamente da TechBuffalo, infatti, ci giunge notizia che iPhone 7s ed iPhone 7s Plus includeranno entrambi il retro in vetro e la ricarica wireless, e proprio quest’ultimo particolare rappresenta una novità di rilievo.

Non è tutto, perchè sono emersi anche dei dettagli sulle misure dei dispositivi. Sia iPhone 7s che iPhone 7s Plus, infatti, saranno più grandi (seppur leggermente) rispetto agli attuali modelli. iPhone 7s misurerà 138,44 x 67,26 x 7,21 mm, contro i 138,3 x 67,1 x 7,1 mm dell’iPhone 7.

L’iPhone 7s Plus, invece, misurerà 158,37 x 78,1 x 7,41 mm, anche in questo caso leggermente superiori rispetto ai 158,2 x 77,9 x 7,3 mm dell’iPhone 7 Plus.

La scelta del vetro non è certo casuale, e si sposa perfettamente con la ricarica wireless rispetto al metallo.

Le conferme di rito potrebbero arrivare il prossimo 12 Settembre, in occasione di un evento, che però ancora non è stato annunciato in via ufficiale.