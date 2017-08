Consumer reports leva il marchio "consigliati" ai Surface: "inaffidabili".

ha levato l'ambito marchio "recommended" a tutta la linea dei device. "I prodotti si sono dimostrati estremamente meno affidabili della maggior parte della controfferta dei concorrenti". A quanto pare il 25% dei possessori di Surface riscontrerebbe problemi entro due anni dall'acquisto.

Il dato emerge da uno studio di mercato a questionario, effettuato su un campione di 90.000 consumatori. Il 25% delle persone che hanno affermato di avere un Surface, avrebbe sperimentato problemi di vario genere entro i due anni dall'acquisto del dispositivo.

Trai problemi principali "freezing", arresti improvvisi e cali di reattività da parte del touchscreen. Si tratta di un risultato estremamente deludente che rischia di gettare un'onta non trascurabile sulla serietà di Microsoft.

La compagnia di Redmond non ha tardato a rispondere al report dell'organizzazione non profit: "Non crediamo che questo studio rifletta in maniera accurata la vera esperienza di chi possiede un device della linea Surface. né tanto meno che sia in grado di analizzare il miglioramento di performance e affidabilità avvenuto tra una generazione di Surface e l'altra", ha dichiarato la compagnia a Reuters.

I Computer con le migliori prestazioni, ad ogni modo, si sono dimostrati quelli della Apple. Ricordiamo che si tratta di uno studio basato su questionari e, in secondo luogo, che non tiene conto dei più recenti Surface Laptop e del nuovo Surface Pro.