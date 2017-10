Consumer Reports: i vecchi smartphone Samsung sono migliori dell'iPhone 8

L’ iPhone 8 edsono già disponibili da qualche settimana, e nonostante un riscontro non certo entusiasmante da parte del pubblico, che a quanto pare è in trepidante attesa dell’. A ciò si aggiunge anche una recente ricerca di mercato condotta da Consumer Reports.

Secondo quanto affermato dai tester, i vecchi cellulari Samsung sarebbero migliori della nuova gamma iPhone 8 di Apple.

Nella classifica delle prestazioni, i Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus sono ai primi posti, mentre l’iPhone 8 ed iPhone 8 Plus si sono piazzati rispettivamente al quinto e quarto posto, con il Galaxy S7 del 2016 di Samsung addirittura davanti, in terza. posizione. Secondo i ricercatori, quindi, i Galaxy S7 di Samsung, ovvero un cellulare di diciotto mesi fa, sarebbe migliore se confrontato al nuovo modello di iPhone di Apple.

Le cattive notizie arrivano anche per Samsung, dal momento che il Note 8 è solo sesto, proprio dietro gli iPhone 8. L’LG V30, il rivale dell’iPhone 8 e Galaxy Note 8, non è presente in classifica dal momento che ancora non è disponibile negli USA.

A questo punto sarà estremamente interessante vedere il riscontro che avrà l’iPhone X.