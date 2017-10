Continuano i problemi con Infostrada: Wind invia SMS agli utenti

Per il terzo giorno consecutivo, gli utenti Infostrada si sono trovati costretti a protestare e segnalare in quanto la linea va a singhiozzo, specialmente se tentano di accedere con modem Alcatel o Nokia per la rete fibra FTTH.

In alcuni casi è segnalata l’impossibilità totale ad accedere alla rete, e come confermato dal downdetector, le segnalazioni più recenti sono localizzate nelle zone di Milano, Torino, Roma, Bologna, Napoli, Genova, Modena, Verona, Palermo e Padova.

Ieri mattina Wind si è attivata per fare chiarezza sull’accaduto, ed ha scritto sul proprio account ufficiale Facebook di essere a conoscenza del problema, e che “i nostri tecnici sono al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile i disservizi riscontrati da alcuni nostri clienti su linea fissa e fibra. Ci dispiace molto per i disagi causati”.

Sui forum specializzati si è addirittura sparsa la voce di un aggiornamento software eseguito da remoto che avrebbe brickato i modem di molte persone, di fatto rendendoli inutilizzabili. A riguardo però ancora non sono arrivate conferme.

Nel frattempo, nella giornata di ieri l’operatore telefonico ha provveduto ad inviare i primi SMS a coloro che hanno effettuato la segnalazione, in uno di questi si legge quanto segue: “gentile cliente, a seguito della sua segnalazione le comunichiamo che il problema dipende da un guasto tecnico del suo modem Nokia. Provvederemo pertanto insieme al produttore alla sostituzione dell’apparato. A breve la contatteremo per concordare la data dell’intervento. Ci scusiamo per il disagio e rimaniamo a sua disposizione attraverso i nostri servizi di assistenza”.

Wind ha anche fatto sapere che, una volta rientrato il problema, rilascerà un comunicato per fare chiarezza su quanto avvenuto in quelli che sembrano tre giorni d’inferno, che però ancora non sono passati. Gli utenti, intanto, continuano le proteste e segnalazioni.

Come sempre vi invitiamo a segnalare eventuali guasti o disservizi attraverso i commenti, per permetterci di aggiornare anche la news.