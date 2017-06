Continuano le rimodulazioni di Wind: 1,50 Euro in più su All Inclusive

Periodo nero per i clienti, che nel giro di pochi giorni hanno dovuto fare fronte a tre diverse rimodulazioni. Tre, perchè dopo Wind 2 All Inclusive Gold , oggi l’operatore italiano ha annunciato che anche le altre offerte della famiglia All Inclusive sono state rimodulate.

In particolare gli utenti saranno costretti a pagare 1,50 Euro in più ogni quattro settimane su tutti i rinnovi successivi a quelli del 16 Luglio, come precisato nell’informativa pubblicata sul sito web: “INFO MODIFICHE CONTRATTUALI – Luglio 2017

Wind ti informa che, dal primo rinnovo successivo al 16 luglio 2017, il costo della tua offerta aumenterà di 1,50 euro ogni 4 settimane.

La variazione è stata determinata dalla modifica delle condizioni strutturali di mercato”.

Come sempre, in questi casi vale il codice 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che dà agli utenti la possibilità di recedere senza alcun costo aggiuntivo attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.