Controllare luci e dispositivi smart con un controller di Zelda Ocarina of Time

Le case di oggi sono sempre più connesse, luci, bilance, forni, frigoriferi, termostati possono interfacciarsi senza problemi con i nostri smartphone. Chiunque è in grado di impostare un’abitazione 2.0 tutta connessa, ma chi volesse di più dovrebbe controllare tutto con lo strambo gamepad di

Avete letto bene, c’è qualcuno che ha collegato i dispositivi della propria abitazione all’iconico gamepad che Nintendo aveva creato per il suo capolavoro a 64 bit, ovviamente apportando qualche modifica. Il gamepad riprende le linee e le forme di un’ocarina e si “suona” con il fiato e i tasti, che simulano i fori dello strumento.

Collegando il tutto a una scheda Raspberry Pi, è dunque possibile associare le varie azioni di input a varie conseguenze reali. Si può spegnere e accendere le luci connesse al WiFi, regolare il riscaldamento ecc. L’accessorio obbligatorio per i fan di Zelda duri a morire, che probabilmente in questo momento si stanno godendo beati Zelda: Breath of the Wild su Nintendo Switch.